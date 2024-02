Movida, sabato nella Goofi Room di Latina arriva Marta Taddei

Un nuovo appuntamento per la movida di Latina. Sabato prossimo nella Goofi Room arriva in console Marta Taddei, dj producer che entra subito nella scena underground italiana, esibendosi nei migliori club della Capitale. Il suo sound è una combinazione sintetica tra Minimal e House, rivelando un forte contatto con il dancefloor.

Sempre alla ricerca di nuove sonorità, ha condiviso palchi importanti con i più grandi nomi della scena elettronica come Peggy Gou, Paul Kalkbrenner, Roger Sanchez, Luciano, Nic Fanciulli, Francisco Allendes. Il tempo e la passione l’hanno portata, nel 2019, ad unirsi al roster di Unlocked Music Party e Unlocked Music Festival, oltre che a quello di Ibiza Global Radio e Ibiza Global Festival. Su questi palchi ha saputo trasmettere un’atmosfera unica, creando vere e proprie feste. Dj e produttrice, in breve tempo ha pubblicato su diverse etichette e la sua musica ha ricevuto la massima attenzione nella scena underground. DJ del calibro di Marco Carola, Stefano Noferini, Butch, Serge Devant, Bassel Darwish, Supernova, Francisco Allendes e tanti altri suonano le sue tracce in tutto il mondo.

L’evento sarà gratuito e prenderà il via alle ore 23 nel locale rinnovato del centro commerciale l’orologio di Latina. Info: 391 7949769