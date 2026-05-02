Movida sul lungomare di Latina, il Comune prepara un accordo con i balneari

Latina si prepara a vivere un’estate all’insegna dell’intrattenimento. L’amministrazione comunale ha dato il via libera al rinnovo dell’intesa con gli operatori balneari e i pubblici esercizi del lato “A” del lungomare, con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività turistica e ampliare le occasioni di svago durante la stagione 2026.

Il provvedimento, approvato dalla giunta su proposta dell’assessorato alle Attività produttive, punta a consolidare un modello già sperimentato negli ultimi anni. Stabilimenti e locali potranno infatti organizzare appuntamenti musicali e ricreativi, proseguendo un format che nelle estati precedenti ha registrato una buona partecipazione di pubblico.

«Con questo protocollo – spiega l’assessore alle Attività produttive Antonio Cosentino – intendiamo dare continuità a un’iniziativa che ha funzionato, consentendo agli operatori di offrire eventi anche oltre l’orario del servizio di salvataggio. Vogliamo sostenere concretamente il comparto e contribuire allo sviluppo economico locale, garantendo al tempo stesso un’offerta di qualità per cittadini e turisti, nel rispetto del riposo e del decoro urbano».

Sul piano operativo, le autorizzazioni saranno semplificate: le pratiche passeranno attraverso il portale telematico del Comune con la presentazione delle SCIA, mentre il dipartimento Ambiente si occuperà delle valutazioni di competenza.

Dello stesso avviso anche l’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco, che sottolinea la volontà di proseguire nel percorso già avviato: «Abbiamo scelto di andare avanti su questa linea, alla luce dei riscontri positivi ottenuti. È fondamentale però il rispetto delle regole, a tutela dei lavoratori e di chi vive o frequenta il lungomare. In collaborazione con le forze dell’ordine intensificheremo i controlli per garantire sicurezza e corretta fruizione degli spazi».

L’accordo si inserisce in una strategia più ampia dedicata alla valorizzazione della Marina. Dalla programmazione degli eventi al miglioramento del decoro, fino ai progetti per l’accessibilità, l’obiettivo dell’amministrazione è arrivare alla stagione estiva con un lungomare più organizzato e competitivo, capace di generare ricadute concrete sul territorio sia in termini economici che turistici.