Msc World Europa in avaria a Ponza, la nave è ripartita direzione Napoli

È ripartita nel primo pomeriggio la Msc World Europa, la nave da crociera che da questa mattina era ferma a circa 8 miglia nautiche al largo dell’isola di Ponza a causa di un’avaria ai motori. I tecnici intervenuti a bordo sono riusciti a ripristinare la propulsione e l’imponente imbarcazione, che trasporta 8.585 persone tra passeggeri ed equipaggio, sta ora navigando autonomamente a una velocità di circa 14 nodi verso il porto di Napoli, dove l’arrivo è previsto entro le 21:00 di questa sera.

La nave è scortata dalle motovedette della Guardia Costiera, in costante contatto con il comandante, mentre in zona stanno convergendo anche due rimorchiatori partiti da Napoli e da Gioia Tauro, pronti a intervenire in caso di necessità. L’avaria si era verificata alle 07:25 di questa mattina, quando dalla plancia era stata segnalata una problematica di natura elettrica ai motori. Secondo quanto riferito dalla Guardia Costiera, la situazione a bordo è sempre rimasta sotto controllo. Le condizioni meteomarine favorevoli e i generatori hanno permesso di garantire tutti i servizi essenziali ai passeggeri, mantenendo la calma tra gli ospiti.