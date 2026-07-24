Muffa e gravi irregolarità, chiusa una casa per anziani in provincia

Una casa alloggio per anziani del pontino è stata chiusa dopo un’ispezione dei Nas, che hanno fatto emergere gravi carenze sotto il profilo assistenziale, igienico-sanitario e strutturale. Tra le irregolarità riscontrate figurano l’assenza dei campanelli d’allarme nelle stanze, la mancanza del defibrillatore semiautomatico obbligatorio, un numero insufficiente di operatori socio-sanitari rispetto agli ospiti e la presenza di muffa sulle pareti.

Durante i controlli è stato inoltre accertato che l’acqua utilizzata per la preparazione dei pasti e per l’igiene personale degli anziani proveniva da un consorzio, senza certificazioni che ne attestassero la potabilità. I militari dell’Arma hanno verificato anche che al contatore della struttura non corrispondeva alcun contratto attivo con il gestore idrico di zona, circostanza che ha portato ad approfondire gli accertamenti.

A seguito delle verifiche, il Comune ha disposto l’immediata chiusura della struttura. Al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa di più di 8mila euro. I quattordici ospiti sono stati trasferiti presso le rispettive famiglie o in altre strutture assistenziali idonee, con il monitoraggio dei servizi sociali comunali.