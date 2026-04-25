Multe e auto sequestrate, pugno duro a Sezze per chi abbandona rifiuti in strada

Tolleranza zero contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti. L’ultimo mese ha segnato un punto di svolta da parte del Comune di Sezze nella lotta all’abbandono illecito di rifiuti, con un bilancio che parla di ben 24 sanzioni elevate dalla Polizia Locale. Un risultato frutto di una strategia precisa, che ha visto gli agenti stringere il cerchio attorno alle aree più colpite dal fenomeno, in particolare nella zona della pianura, da via Sandalara a via Sicilia, senza però risparmiare il cuore del centro storico.

A fare la differenza è stato l’impiego massiccio della tecnologia. Un piano articolato che ha visto l’installazione di telecamere di videosorveglianza e fototrappole di ultima generazione, capaci di immortalare gli scarichi abusivi in tempo reale. Per i trasgressori più recidivi, la linea è stata durissima. In diversi casi, oltre alla sanzione pecuniaria, è scattato il fermo amministrativo del mezzo utilizzato per commettere l’infrazione, un provvedimento drastico volto a scoraggiare definitivamente chi scambia il suolo pubblico per una discarica a cielo aperto.

Sulla vicenda è intervenuto con fermezza il sindaco Lidano Lucidi, che ha rivendicato l’efficacia del potenziamento tecnologico pur lanciando un appello accorato alla cittadinanza. “Dopo aver migliorato il sistema di sorveglianza, abbiamo intensificato l’azione di contrasto – ha spiegato il primo cittadino – ma la sola repressione non basta. Sezze non è del sindaco, è di tutti, compresi coloro che oggi la deturpano. Se non scatta un reale senso civico, saremmo costretti a installare una telecamera in ogni angolo del paese”.