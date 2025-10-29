Multinazionali che strizzano l’occhio a Latina, inaugurato il Plan and Order di Ikea

Sbarca a Latina Ikea, la multinazionale svedese specializzata in mobili e complementi d’arredo. Inaugurato il Plan and Order point, il 24esimo in Italia, al primo livello del Centro Commerciale Latina Fiori.

Un’ esposizione di 350 metri quadri dove progettare le migliori soluzioni per la propria casa e non solo. Consulenza anche gli spazi lavorativi e le attività commerciali attraverso il servizio IKEA for Business. Si progetta sul posto, preferibilmente su appuntamento attraverso la prenotazione on-line, opoure rivolgendosi sul posto direttamente al personale. Consegne attraverso le modalità più comode al cliente, tra cui i locker che verranno installati all’interno del centro commerciale, oppure nei già presenti punti di ritiro a Latina stessa e Cisterna.

Apertura del Plan and Order sette giorni su sette (lunedì-venerdì 9-20, sabato-domenica 10-20). A disposizione 6 coworker, tutti del territorio.

A Latina una porzione del mondo di Ikea, che ha una forza lavoro di 7.500 dipendenti e acquista materie prime anche dall’Italia, terzo Paese fornitore.