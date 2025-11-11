Munizioni nascoste in casa: 50enne denunciato durante i controlli “Alto Impatto”

Un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai Carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di varie munizioni detenute senza alcuna autorizzazione. È questo l’esito più rilevante dei recenti controlli straordinari effettuati dal Comando Provinciale di Latina nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto”.

Il cinquantenne è stato fermato mentre camminava per le vie del suo comune. Durante la perquisizione personale, i militari hanno trovato addosso una cartuccia calibro 7,65. Gli accertamenti sono poi proseguiti nella sua abitazione, dove sono state scoperte altre 65 munizioni di diversi calibri (32, 12 e 7,65), tutte detenute illegalmente. Per lui è scattata la denuncia alla Procura di Latina.

Nel corso dello stesso servizio, i Carabinieri hanno identificato tre giovani di 21, 31 e 32 anni, segnalati alla Prefettura come assuntori di droga dopo essere stati trovati con piccole quantità di stupefacente. Quanto sequestrato sarà sottoposto ad analisi di laboratorio.

I controlli, svolti anche in orario notturno e condotti con il supporto della Squadra d’Intervento Operativo dell’8° Reggimento Lazio, hanno impegnato 14 militari e 6 pattuglie. In totale sono state identificate 85 persone, controllati 35 veicoli ed effettuate quattro perquisizioni dall’arma.