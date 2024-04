Muore con la moto ad Aprilia, domani i funerali di Gianni Cavezza

Avranno luogo alle ore 11 di domani nella chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti i funerali di Gianni Cavezza, il 40enne vittima dell’incidente stradale di sabato in via Genio Civile a Campo di Carne .

L’uomo viaggiava a bordo della sua Honda Cbr quando si è scontrato contro una Toyota Aurys che, come lui, procedeva in direzione della statale Pontina. Uno scontro terribile che non ha lasciato scampo al 40enne, inutili si sono rivelati i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118.