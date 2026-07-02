Muore dopo la puntura di un calabrone: tragedia a Cisterna

Tragedia a Cisterna, dove un uomo di circa 65 anni ha perso la vita in seguito a uno shock anafilattico provocato dalla puntura di un insetto, probabilmente un calabrone.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, che soffriva di una nota allergia alle punture di insetti, avrebbe accusato immediatamente i sintomi della reazione allergica. Nel giro di pochi minuti le sue condizioni sarebbero precipitate fino a una grave crisi respiratoria che lo ha fatto crollare a terra.

I familiari, resisi conto della gravità della situazione, lo hanno trasportato d’urgenza al Presidio di Assistenza Territoriale di Cisterna, la struttura sanitaria più vicina. Il personale medico ha prestato le prime cure e ha immediatamente richiesto l’intervento del 118.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri delle compagnie di Cisterna e Aprilia per gli accertamenti del caso. Nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dai sanitari, per il 65enne non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato poco dopo l’arrivo nella struttura sanitaria.

Alla luce della dinamica e della documentata allergia della vittima, la Procura di Latina non ha ritenuto necessario disporre l’autopsia. La salma è stata quindi restituita ai familiari per consentire l’organizzazione delle esequie.

Una tragedia improvvisa che ha profondamente colpito la comunità di Cisterna.