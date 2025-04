Muore dopo l’intervento estetico, in 5 sul registro degli indagati

Due chirurghi, un anestesista, un’infermiera e il rappresentante legale della clinica. Sono in totale cinque le persone finite sul registro degli indagati per la morte di Sabrina Nardella, la 38enne di Gaeta che ha perso la vita lo scorso 24 aprile dopo un intervento di chirurgia estetica nella clinica privata “Iatropolis” di Caserta.

Ad aprire il fascicolo è stata la Procura di Santa Maria Capua Venere, che indaga per omicidio colposo in ambito sanitario. Nel frattempo mercoledì verrà effettuata l’autopsia sul corpo della 38enne, che dovrebbe tenersi all’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Sarà proprio l’esame autoptico a stabilire cosa sia esattamente successo quel maledetto 24 aprile. La clinica dove è morta la donna era già finita sotto inchiesta per altri due casi. Sabrina lascia due figli di 13 e 7 anni. Cordoglio tra la comunità di Gaeta sconvolta da una morte che ha dell’incredibile.