Muore dopo un intervento estetico: tragedia per una 38enne di Gaeta

Doveva essere un semplice intervento di chirurgia estetica, invece si è trasformato in un dramma. Una donna di 38 anni, madre di due figli e residente a Gaeta, ha perso la vita giovedì pomeriggio all’interno di una clinica privata di Caserta.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna – parrucchiera di professione – si era rivolta alla clinica Iatropolis, specializzata in interventi estetici, ma durante il decorso post-operatorio si sarebbero verificate complicazioni fatali. Sul caso indagano i carabinieri: è stata già disposta l’autopsia per accertare le cause esatte del decesso.

La struttura era già finita sotto i riflettori in passato. Nel 2010 una donna era entrata in coma dopo un’operazione simile ed è deceduta solo di recente, mentre nel 2022 due ragazze rimasero in gravi condizioni a causa di un anestetico risultato contaminato.

La comunità di Gaeta è sotto shock, mentre la famiglia attende risposte su una morte improvvisa e ancora senza spiegazioni.