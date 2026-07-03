Musica, a Latina due appuntamenti al Cambellotti

Doppio appuntamento nel prossimo weekend a Latina nell’Arena del Museo Cambellotti con “Il Museo Cambellotti dialoga in Musica!” manifestazione a cura del Comune di Latina e dell’Associazione Culturale Eleomai in occasione dei 150 anni della nascita dell’artista Duilio Cambellotti.

Stasera venerdì 3 luglio alle ore 21 di scena il quartetto Neos Saxophone Ensemble – con Michael Morelli, Marco Klesyk, Marcos Palombo, Matteo Di Prospero – che proporrà un doppio programma dedicato nella prima parte alle musiche scritte in occasione dell’inaugurazione delle città di Fondazione (riscoperte dal M. Claudio Paradiso) e nelle seconda parte ad un repertorio dal barocco al jazz, dalla musica da film alla tradizione popolare.

Sabato 4 luglio alle ore 21 appuntamento con la musica napoletana d’autore con un omaggio a un suo grande interprete e cultore come Renzo Arbore.

Protagonista La Zanzarita Orchestra con la partecipazione straordinaria di Mariano Caiano, una delle voci della celebre Orchestra Italiana, che ha promosso la musica napoletana in tutto il mondo con centinaia di concerti. Uno spettacolo travolgente con il pubblico chiamato a partecipare cantando i celebri ritornelli dei brani che certamente hanno contribuito a rendere ancora più famosa Napoli – e l’Italia – in tutto il mondo.

Biglietti in prevendita su www.ciaotickets.com

o nella abituali rivendite (Blu Ticket Latina Fiori – Il Toscano Latina Scalo)

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