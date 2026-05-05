Musica dal vivo ma il locale non era in regola: succede a Minturno

Controlli della Polizia in un locale di Minturno. Effettuata un’ispezione all’interno di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, dove sono emerse diverse irregolarità legate sia alle autorizzazioni sia alle condizioni di sicurezza.

Durante la verifica, i militari hanno trovato una band musicale pronta a esibirsi su una pedana esterna già allestita, ma l’evento sarebbe risultato privo della documentazione necessaria, in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni comunali e la valutazione di impatto acustico prevista in questi casi.

Nel corso degli accertamenti sono emerse anche altre criticità, tra cui aspetti legati all’occupazione di suolo pubblico e alla documentazione per la vendita di superalcolici.

Le verifiche si sono poi estese ai locali dell’attività, dove sono state riscontrate alcune carenze sul fronte della sicurezza e dell’organizzazione degli spazi destinati al personale, con criticità che riguardano in particolare i servizi per i dipendenti, la cucina e le uscite di emergenza.

Per il titolare sono ora in corso gli adempimenti previsti per la regolarizzazione della posizione.