Musica e paesaggi, si alzano i sipari sulla 2a edizione del Festival Riviera di Ulisse

È stata presentata questa mattina, lunedì 25 agosto, presso la sede della Provincia di Latina a Formia, la seconda edizione del Festival “Riviera di Ulisse”, in programma dal 27 agosto al 2 settembre 2025. La manifestazione, ideata da Luigi Carroccia e Natalie Gabrielli, conferma la sua vocazione: unire la grande musica classica al patrimonio artistico e paesaggistico della costa pontina, coinvolgendo i comuni di Formia, Fondi, Minturno e Terracina.

Ad aprire la conferenza stampa è stato il Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli, che ha ribadito il sostegno dell’Ente a un progetto “capace di valorizzare il territorio attraverso la cultura, creando bellezza e occasioni di sviluppo”. Stefanelli ha sottolineato come il festival rappresenti non solo un appuntamento di prestigio per gli amanti della musica, ma anche uno strumento per promuovere siti archeologici e paesaggi della provincia, in un percorso di collaborazione tra istituzioni, comunità e operatori culturali.

Accanto agli ideatori del festival hanno preso parte alla conferenza numerosi rappresentanti istituzionali e culturali, tra cui Cristian Leccese, Sindaco di Gaeta, Alessandra Feudi, Assessore alla Cultura del Comune di Terracina, Luigia Bonello, Assessore alla Cultura del Comune di Formia, e i delegati del Parco Riviera di Ulisse e delle realtà partner come Gastronomica – Festival del Gusto e Slow Food Lazio. Tutti hanno sottolineato il valore del festival come modello di sinergia e promozione territoriale.

IL PROGRAMMA

L’edizione 2025 proporrà un itinerario che intreccia musica, archeologia e natura in luoghi di grande fascino:

– 27 agosto: passeggiata musicale al tramonto nel Parco di Gianola, con il giovane violinista Julian Kainrath, talento di fama internazionale;

– 29 agosto: il pianista Jonathan Fournel, vincitore del Queen Elisabeth International Music Competition, si esibirà nel suggestivo Chiostro di San Domenico a Fondi;

– 30 agosto: al Teatro Romano di Minturnae, Luigi Carroccia interpreterà i due Concerti di Chopin nella rara versione per pianoforte e quintetto d’archi, accompagnato dal Quintetto dell’Orchestra da Camera di Mantova;

– 1° settembre: al Porticciolo Romano del Parco di Gianola, musica, letteratura e mito si intrecceranno in un omaggio alla Divina Commedia con Giuseppe Pestillo e Sandro Sposito;

– 2 settembre: gran finale a La Librata di Terracina, accanto al Tempio di Giove Anxur, con una serata dedicata all’America del ’900. Protagonisti il Quintessenza Brass e Luigi Carroccia in un’interpretazione di Rhapsody in Blue di Gershwin, seguita da una cena di gala.

Il festival è realizzato con il contributo della Regione Lazio e della Provincia di Latina, in collaborazione con i Comuni interessati, l’Ente Parco Riviera di Ulisse, istituzioni culturali nazionali e internazionali e le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Un calendario prestigioso che conferma la “Riviera di Ulisse” non solo come cornice, ma come protagonista di un evento che unisce bellezza, cultura e sviluppo sostenibile.