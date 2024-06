Musica, il pontino Calcutta si conferma la star del “Rock in Roma”

Il concerto di Calcutta all’Ippodromo delle Capannelle a Roma, in programma per questa sera, 30 giugno, ha registrato il tutto esaurito con ben trentamila spettatori attesi.

Il cantautore di Latina, dopo essersi esibito l’11 giugno all’Olympia di Parigi come parte del suo tour europeo, sarà la star del Rock in Roma. I cancelli apriranno alle 17, ma molti fan sono previsti fin dalla mattina per garantirsi un posto sotto il palco. Questo ritorno di Calcutta, dopo un lungo periodo di silenzio, è stato accolto con grande entusiasmo, segnato da numerosi concerti in Italia e all’estero. Il cantautore di Latina sarà seguito da tanti suoi concittadini, confermando il legame della sua musica con il capoluogo e la provincia intera.

Inoltre, Calcutta è in finale al prestigioso Premio Tenco nella categoria Migliore Album in Assoluto con il suo lavoro “Relax”. La giuria di esperti, che lo ha inserito nella cinquina finale, dovrà ora decretare con il voto finale se sarà lui a portare a casa la targa.