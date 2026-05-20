Musica sotto le stelle a Latina, al Museo della Terra Pontina il debutto di “Poetry Duo”

Il giardino del Museo della Terra Pontina, nella storica cornice di Piazza del Quadrato a Latina, si prepara a ospitare una serata di grande fascino. Sabato 30 maggio, alle ore 21.00, prenderà il via la minirassegna musicale “Poetry Duo”, un appuntamento che vede protagonisti la cantante Floriana Pinto e il pianista Gianni Di Crescenzo in un viaggio sonoro tra le più belle canzoni di tutti i tempi.

L’evento, organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Enzo Mengoni, nasce dalla sinergia con il Museo della Terra Pontina e dalla collaborazione con le associazioni culturali L. V. Beethoven e Don Vincenzo Onorati. Il concerto promette un’esperienza raffinata, dove voce e pianoforte si fondono in un medley di evergreen della musica della seconda meta del XX secolo e standard internazionali.

Sul palco, la versatilità carismatica di Floriana Pinto incontrerà il tocco colto di Gianni Di Crescenzo. Interprete dalla solida formazione teatrale Floriana Pinto, ha calcato palcoscenici prestigiosi come il Sistina di Roma e l’Alfieri di Torino accanto ai grandi maestri della scena italiana, porterà la sua esperienza cosmopolita e la sua passione per il jazz anni ’40, cifre distintive del suo attuale progetto di musica napoletana rivisitata. Ad accompagnarla sarà la sapienza orchestrale di Gianni Di Crescenzo, pianista e compositore capace di far dialogare il rigore classico con l’improvvisazione jazz, forte di una carriera costellata di collaborazioni con icone della musica mondiale.

La serata si aprirà con i saluti della Direttrice del Museo, Manuela Francesconi, e sarà introdotta da Assunta Gneo, Presidente dell’Associazione Enzo Mengoni, che sottolinea il valore dell’iniziativa: «Il concerto Poetry Duo nasce come un raffinato preludio all’estate, un’occasione conviviale per celebrare la grande musica internazionale. Rivolgo un sentito ringraziamento al Museo della Terra Pontina e alla sua Direttrice per la splendida ospitalità, oltre alla Fonic Service di Marco Pinto per l’eccellente supporto tecnico e la consueta professionalità».

Per quanti desiderano partecipare a questo evento di cultura e condivisione, è possibile richiedere informazioni o prenotare contattando i numeri 3201954023 oppure 3384343408.