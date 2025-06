Musumeci a Latina, Celentano: “Occasione per la nostra città”

Domani pomeriggio, alle ore 18, il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare Nello Musumeci sarà in visita istituzionale a Latina. L’arrivo del rappresentante del Governo nazionale coincide con una ricorrenza simbolica per la città: il 93° anniversario della posa della prima pietra, avvenuta il 30 giugno 1932.

Ad accoglierlo presso la sede comunale di piazza del Popolo sarà il sindaco Matilde Celentano, insieme al prefetto Vittoria Ciaramella e ai rappresentanti delle forze dell’ordine.

“È per me un orgoglio ricevere in Comune la visita istituzionale del ministro Nello Musumeci”, ha dichiarato il sindaco Celentano, commentando la notizia della visita.

“Mi fa molto piacere – ha proseguito – che l’incontro con il ministro Musumeci, già in programma da tempo, capiti nel giorno in cui celebriamo il 93° anniversario della posa della prima pietra. Un giorno importante, che si riflette sui valori identitari della nostra comunità al centro del percorso che stiamo costruendo, grazie alla legge dello Stato ad hoc, in vista del Centenario”.

Durante la visita, ha aggiunto il primo cittadino, “sarà occasione per confrontarsi con il Ministro sui temi che riguardano lo sviluppo della città, a partire dall’economia del mare legati al nostro litorale e alla portualità”.

A seguire, il ministro Musumeci parteciperà all’inaugurazione di “Basket in Piazza”, manifestazione sportiva molto attesa a livello cittadino e provinciale.

“La visita del Ministro a Latina in occasione dell’anniversario della fondazione della città e di un evento sportivo ed inclusivo, teso a rafforzare comunità, conferma la vicinanza del Governo al nostro territorio”, ha concluso il sindaco Celentano.