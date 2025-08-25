Mutui, Latina seconda provincia del Lazio per importo medio richiesto

Nel primo semestre dell’anno, l’importo medio richiesto per un mutuo nella provincia di Latina si è attestato a poco più di 128.000 euro, un valore che colloca il territorio pontino al secondo posto nella graduatoria regionale. È quanto emerge da un’analisi condotta da Facile.it e Mutui.it, che ha messo a confronto le richieste registrate nelle diverse province laziali. A livello regionale, l’importo medio richiesto è stato pari a 151.107 euro, con un incremento del 2% rispetto al 2024.

A guidare la classifica Roma con la cifra più elevata, pari a 156.886 euro, seguita da Latina (128.617 euro). Al terzo posto si colloca la provincia di Viterbo, con richieste medie da 113.078 euro, mentre in coda alla graduatoria si trovano Frosinone (107.135 euro) e Rieti, che chiude con un importo medio pari a 105.625 euro.

Il quadro delineato conferma come la Capitale traini le dinamiche del mercato creditizio regionale, mentre le altre province presentino valori sensibilmente più contenuti. Latina, in particolare, si distingue come seconda realtà per entità delle somme richieste, segnalando un mercato immobiliare ancora vivace e in linea con le dinamiche del territorio.