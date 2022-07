Myllennium Award a Villa Medici, premiati Lab DFG e talenti pontini

Si è svolta nella prestigiosa location di Villa Medici a Roma, la serata di premiazione del Myllennium Award, il premio organizzato dal Gruppo Barletta e rivolto ai giovani under 30, con lo scopo di valorizzare le eccellenze in termini di creatività e innovazione.

La Lab DFG, casa editrice nata a Latina, è stata una delle realtà protagoniste dell’evento, grazie al Premio Speciale Invictus by Lab DFG, inserito all’interno del programma MyBook.

A salire sul palco è stato il Direttore Editoriale Giovanni Di Giorgi che ha premiato Pietro Gervastri e la pontina Sara Rossi per i racconti prodotti sul tema Lo sport come scuola di vita.

I loro lavori, risultati vincitori, saranno inseriti all’interno di un volume, con distribuzione nazionale e copertina illustrata da Paolo Castaldi, che sarà presentato al Salone Internazionale di Torino 2023.

Durante la serata è stato poi consegnato a Paolo Barletta il Premio InVirtus, speciale riconoscimento legato al Premio Letterario Sportivo Invictus, e destinato alle eccellenze che investono con generosità e passione nei talenti del futuro.

Non un semplice premio, ma una vera e propria opera d’arte, realizzata dallo Studio d’Arte Kerameion, sempre pontino, e raffigurante un uomo che legge seduto sul mondo, con sopra riportata la speciale motivazione, per la costante attenzione ai giovani e il sostegno alle grandi sfide della nostra società.

Si tratta di un evento che ci riempie d’orgoglio, ha commentato Giovanni Di Giorgi a margine della serata, perché il Myllennium Award rappresenta una delle più alte eccellenze del nostro tempo, e farne parte con un premio speciale promosso dalla Lab DFG è senza dubbio motivo di grande onore. L’attenzione rivolta ai giovani talenti è uno degli elementi in comune, perché crediamo che ci si debba rivolgere alle nuove generazioni per supportarli in maniera concreta, al fine di custodire e promuovere i valori culturali.

La consegna del Premio InVirtus a Paolo Barletta, poi, è il giusto riconoscimento ad un uomo che si è speso in modo encomiabile e con grande passione affinché i giovani possano avere una vera e propria opportunità di valorizzazione artistica.