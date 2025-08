Ruba il monopattino a un bimbo disabile: arrestato a Formia

Ha approfittato della disabilità di un ragazzino di 12 anni per portargli via il monopattino elettrico, del valore di circa 800 euro, e tentare la fuga. Una vergogn, successa in pieno centro a Formia, in via Vitruvio.

Alcuni passanti, testimoni della scena, hanno subito chiamato il 112 fornendo una descrizione dettagliata del ladro. La pattuglia dei carabinieri del N.O.R. – Sezione Radiomobile della Compagnia di Formia è intervenuta rapidamente, riuscendo a bloccare l’uomo, un 52enne di origine napoletana, già noto alle forze dell’ordine.

Il monopattino è stato recuperato e restituito. L’uomo è stato arrestato per furto aggravato e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. Il giudice del Tribunale di Cassino ha convalidato l’arresto e disposto una misura cautelare personale.