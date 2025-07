Narcotraffico, controlli e arresti in tutta Italia e anche a Latina

La Polizia di Stato, con un’operazione coordinata e articolata tra diverse regioni, ha eseguito 12 misure cautelari e sequestrato beni per oltre un milione di euro tra Abruzzo, Lazio e Puglia, nell’ambito di un’indagine sui traffici di droga denominata “End to End”. L’attività investigativa, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di L’Aquila, ha visto coinvolgimento di numerose Squadre Mobili, tra cui quella di Latina, che ha dato un contributo fondamentale all’azione di contrasto. Le forze di polizia impegnate, in totale di oltre 80 operatori, hanno condotto perquisizioni e sequestri mirati su abitazioni e beni riconducibili agli indagati, ritenuti appartenere a due gruppi criminali strutturati dediti all’importazione e allo smercio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Oltre al reato di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, alcuni indagati sono contestati anche di estorsione, tentato omicidio e corruzione. La partecipazione della Polizia di Latina, insieme alle altre Squadre mobili di Roma, Teramo, L’Aquila, Frosinone e Foggia, è parte integrante dell’operazione coordinata dal Servizio Centrale Operativo, che ha garantito un’efficace copertura territoriale e operativa. Ulteriori dettagli saranno forniti nella conferenza stampa prevista presso la Procura della Repubblica di L’Aquila

