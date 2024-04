Narrazione per immagini, Premio Strega per I Pizzly di Tunuè

“I Pizzly” di Jérémie Moreau, pubblicato dalla casa editrice pontina Tunué e tradotto da Stefano Andrea Cresti, ha conquistato il Premio Strega Ragazze e Ragazzi nella categoria “Narrazione per immagini”.

Questo prestigioso premio, dedicato ai libri di narrativa rivolti ai giovani lettori dai 6 ai 13 anni, mira a promuovere e stimolare il piacere della lettura tra i più giovani.

La giuria ha annunciato la vittoria ieri, confermando l’apprezzamento per questa opera destinata al pubblico giovanile italiano, anche quando tradotta.

La selezione è stata promossa dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento, in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura, Bologna Fiere-Bologna Children’s Book Fair, con il supporto di BPER Banca e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – il Sistema della Formazione Italiana nel Mondo.

Jérémie Moreau, fumettista e character designer, ha espresso la sua gioia per la vittoria dichiarando: “Ho ricevuto più riconoscimenti in Italia che in Francia”, come riportato da fonti Ansa. Il libro narra una storia ricca di emozioni nel contesto del mondo contemporaneo, affrontando temi come la dipendenza dalle tecnologie, il ritorno alla natura e la crisi ambientale.

Attraverso un linguaggio visivo coinvolgente e una tecnica narrativa avvincente, Moreau offre una metafora del rapporto dell’uomo con la natura e l’importanza di recuperare questo legame per affrontare il futuro del nostro pianeta.