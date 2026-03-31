NAS ancora in azione. Sospeso un centro estetico

Prosegue la capillare campagna di controlli condotta dai Carabinieri del NAS di Latina, finalizzata a verificare la regolarità delle strutture che offrono servizi per la cura della persona. Gli accertamenti rientrano nella più ampia strategia operativa denominata “Centri Estetici”, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma, con l’obiettivo di contrastare l’abusivismo nel settore e tutelare la salute pubblica.

Nei giorni scorsi, nel capoluogo pontino, i militari hanno eseguito un’ispezione presso un esercizio commerciale attivo nel comparto dell’acconciatura e dell’estetica. Durante il controllo è emersa una violazione rilevante: i trattamenti estetici venivano effettuati in assenza del Responsabile Tecnico, figura obbligatoria prevista dall’articolo 3, comma 1, della Legge n. 1/1990 che disciplina l’attività di estetista.

Tale figura, in possesso di una qualificazione professionale specifica, deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attività per assicurare la corretta esecuzione dei trattamenti e la sicurezza dei clienti.

A seguito delle irregolarità riscontrate e della formale contestazione mossa dai Carabinieri del NAS, l’Autorità comunale è immediatamente intervenuta. Il Dirigente del Dipartimento Attività Produttive del Comune di Latina ha emanato un’ordinanza disponendo la sospensione immediata dell’attività di estetica all’interno del salone, limitatamente a tale settore. Al titolare è stata inoltre comminata una sanzione amministrativa di 860 euro.

L’operazione conferma il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel vigilare sul rispetto delle normative di settore e nel garantire che i servizi estetici siano erogati in condizioni di piena sicurezza, tutelando i consumatori e gli operatori onesti del comparto. Le attività ispettive proseguiranno in maniera capillare anche nelle prossime settimane su tutto il territorio provinciale.