NAS in RSA della provincia, 5 strutture chiuse e multe per 16mila euro

Durante le festività natalizie i Carabinieri del Nas hanno messo al setaccio le strutture dedicate all’ospitalità di persone anziane o portatrici di disabilità. Militari che hanno verificato la corretta erogazione dei servizi in RSA e case di riposo su tutto il territorio nazionale, soprattutto in questo periodo nel quale le domande di ospitalità sono nettamente aumentate.

Nel corso dei servizi di controllo, eseguiti nei territori della provincia di Latina, i carabinieri hanno ispezionato complessivamente 30 strutture tra le quali 19 case di riposo e alloggi per anziani. Irregolarità autorizzative, presenza di più ospiti rispetto al numero autorizzato, carenza di personale specializzato, queste i risultati dei controlli dei militari del NAS che hanno richiesto la sospensione dell’attività per 5 strutture ed hanno segnalato alle autorità sanitarie altre 8 strutture per il ripristino delle condizioni organizzative, gestionali ed assistenziali. Per altre due strutture invece, sono scattate della sanzioni per un importo complessivo di 16.660 euro.