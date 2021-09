Misure anti covid, sanzioni a bar e palestra

Prosegue la campagna di controllo da parte dei Carabinieri NAS sul rispetto dell’obbligo del green pass per l’accesso a determinate categorie di attività e servizi, con particolare attenzione rivolta verso i settori ritenuti a maggior livello di rischio per possibili inosservanze.

In provincia di Latina sono state elevate due sanzioni presso una palestra per violazioni al green pas, mentre una sanzione ha interessato un bar di Cori che non aveva predisposto la prevista cartellonistica contro il rischio di diffusione al Covid 19. Valore sanzioni amministrative euro 1.200

Inoltre, deferiti all’Autorità Giudiziaria due cittadini nigeriani, poichè sorpresi a bordo di un bus a lunga percorrenza, nella tratta Napoli-Reggio Calabria, privi di green pass in alternativa ai quali esibivano una falsa certificazione di tampone molecolare negativo al COVID-19.