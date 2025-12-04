NAS nel sud pontino: chiuso un pub, sequestrati 50 kg di alimenti

Nell’ambito delle attività disposte dal Comando Tutela Salute per garantire sicurezza alimentare e tutela dei consumatori, il NAS Carabinieri di Latina ha effettuato nei giorni scorsi una serie di controlli negli esercizi di ristorazione dell’area sud della provincia. Le verifiche hanno fatto emergere gravi irregolarità igienico-sanitarie, tali da imporre interventi immediati.

Il caso più critico riguarda un pub del litorale, dove i militari hanno riscontrato sporco pregresso nei piani di lavoro e nelle attrezzature, oltre a un’area esterna in condizioni inaccettabili, con materiale accatastato, bibite conservate all’aperto e celle frigorifere accessibili a persone estranee. Individuata anche un’area abusiva utilizzata come deposito, con frigoriferi, congelatori e zona lavaggio non autorizzati. L’ASL, presente durante il sopralluogo, ha disposto la chiusura immediata del locale, mentre al titolare sono state comminate sanzioni per 2.000 euro.

Irregolarità anche in un ristorante dell’agro pontino, dove il NAS ha sequestrato circa 50 kg di alimenti — tra carne, sughi e yogurt — con termine minimo di conservazione scaduto o privi di tracciabilità, in violazione del manuale HACCP. Anche in questo caso è stata elevata una sanzione amministrativa di 2.000 euro.

I controlli del NAS Carabinieri di Latina proseguiranno e saranno intensificati nei prossimi giorni per prevenire rischi per la salute pubblica e garantire standard igienici adeguati.