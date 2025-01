Nas tra Priverno e Fondi, multa per un supermercato. Chiusa una tavola calda

Una serie i controlli da parte dei carabinieri del Nas di Latina, mirati alla sicurezza alimentare all’interno di ristoranti ed esercizi commerciali al dettaglio. I militari si sono portati nelle zone di Priverno e Fondi, dove le ispezioni hanno portato alla luce gravi violazioni delle normative igienico-sanitarie e sulla tracciabilità dei prodotti alimentari, culminando in sequestri e pesanti sanzioni amministrative.

Durante un controllo presso un supermercato di Fondi, i militari del NAS hanno posto sotto sequestro amministrativo 83 kg di alimenti vari, tra cui salumi e formaggi, tutti conservati ad una temperature non controllata. Per gli stessi alimenti non era presente alcuna documentazione che attestasse la tracciabilità e la data di scadenza. Per il titolare del supermercato una multa da 2.000 euro.

In un bar/tavola calda di Priverno, le ispezioni hanno rivelato condizioni igienico-sanitarie e strutturali particolarmente gravi. Alla luce delle violazioni riscontrate, il personale dell’ASL di Latina, presente durante l’ispezione, ha emesso un provvedimento immediato di sospensione dell’attività di ristorazione. L’attività sospesa, il cui valore è stimato in 500.000 euro, ha ricevuto anche una sanzione amministrativa di 1.000 euro per il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie.