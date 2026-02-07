Nasce a Latina il Comitato per l’Ambiente: oltre 2.200 firme contro i rifiuti abbandonati

Un nuovo soggetto civico entra in campo nella battaglia contro il degrado ambientale e l’abbandono dei rifiuti. È stato presentato questa mattina al Circolo Cittadino di Piazza del Popolo il Comitato promotore per la tutela dell’Ambiente città di Latina, realtà che punta a dare continuità e metodo a un impegno che da tempo anima associazioni e cittadini del territorio.

Il Comitato prende forma dall’alleanza tra Legambiente Latina, Federconsumatori, Quartieri Connessi, Presidio Latina Scalo e Cittadinanzattiva, con il supporto di LIPU Latina e Plastic Free Latina, organizzazioni già attive sul fronte della difesa dell’ambiente, dei diritti e della salute pubblica. L’obiettivo dichiarato è chiaro: contrastare in modo sistematico gli sversamenti illegali e rafforzare la cultura della raccolta differenziata, considerata non solo una buona pratica ambientale, ma anche uno strumento di legalità e tutela della collettività.

Durante l’incontro con la stampa sono state illustrate le linee guida dell’iniziativa, che si presenta come autonoma, apartitica e aperta alla partecipazione dei cittadini, con l’intenzione di costruire un confronto stabile e concreto con le istituzioni. Al centro del percorso già avviato c’è anche la petizione online che ha superato quota 2.200 sottoscrizioni certificate, indicata come il primo segnale tangibile di una mobilitazione che vuole allargarsi e strutturarsi nel tempo.

Tra i nodi messi sul tavolo: il rafforzamento dei controlli contro gli abbandoni abusivi, la tutela del sistema di raccolta differenziata, una maggiore trasparenza sui dati ambientali e il coinvolgimento diretto dei cittadini attraverso strumenti di partecipazione e monitoraggio civico.

Il Comitato ha infine ribadito l’intenzione di portare avanti un lavoro continuativo fatto di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale, scommettendo sulla collaborazione tra associazioni, cittadini e amministrazioni. Un percorso che, nelle intenzioni dei promotori, punta a rimettere la tutela dell’ambiente al centro delle priorità per il futuro di Latina.