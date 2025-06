Nasce a Latina il Comitato Promotore per la Tutela dell’Ambiente

Con lo scopo di salvaguardare l’ambiente e la biodiversità della città di Latina e del suo vasto territorio provinciale, in città è stato ufficialmente istituito il Comitato Promotore per la Tutela dell’Ambiente. Il Comitato nasce grazie alla sinergia tra 5 delle Associazioni principali della città da sempre impegnate nel sociale e nella difesa dell’ambiente: Legambiente Latina, Federconsumatori, Cittadinanzattiva, Quartieri Connessi e Presidio di Latina Scalo.

Il primo atto del Comitato è stato il lancio di una petizione online per la gestione della raccolta dei rifiuti. Petizione che ha superato (ad oggi) le 1250 firme. La petizione può essere firmata al seguente link: https://chng.it/zmjRHkBTdS.

Il Comitato si impegna ad informare la cittadinanza sulle tematiche legate alla questione rifiuti, organizzando eventi divulgativi, incontri e conferenze per elaborare proposte concrete da consegnare ad ABC ed all’Amministrazione Comunale di Latina con l’obiettivo di migliorare il servizio di raccolta e garantire un utilizzo responsabile ed utile delle risorse pubbliche.

Grazie alla raccolta porta a porta Latina ha raggiunto il 54% di raccolta differenziata su base cittadina (con il vecchio metodo ferma al 23%) e l’80% nelle zone coperte dal servizio (75% delle utenze e 90% del territorio comunale). La recente modifica del metodo di raccolta con il nuovo calendario, ha portato ad una riduzione dei ritiri determinando una regressione nei progressi fino ad ora ottenuti.

La sensazione del Comitato è che si voglia tornare ad un passato già dimostratosi fallimentare piuttosto che portare il metodo al 100% del territorio cittadino. Tali scelte portano al riproporsi di criticità già riscontrate in passato:

• Aumento di abbandono dei rifiuti non differenziati (principalmente nelle zone centrali non servite dal porta a porta) con conseguente aumento della sporcizia urbana, con possibili focolai di infezioni e proliferazione di ratti ed insetti

• Incremento della tassa sui rifiuti (TARI) a carico dei cittadini

• Incremento di raccolta indifferenziata da portare in discarica perché impossibile da rivendere come invece il materiale raccolto in differenziata (aumento delle spese e diminuzione degli incassi)

• Cittadini virtuosi penalizzati rispetto ai trasgressori che conferiscono i rifiuti (senza alcuna differenziazione) presso i cassonetti presenti nel centro cittadino dove non è presente alcun controllo provocando un aumento del degrado del centro cittadino.

Il Comitato vigilerà costantemente sull’evoluzione della situazione e continuerà a sensibilizzare la cittadinanza con attività e iniziative sul territorio.