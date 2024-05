Nasce il presidio di Libera a Latina: un passo importante nella lotta contro le Mafie

Dopo anni di assenza, il presidio comunale di Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, rinasce a Latina. Questo evento segna una piccola ma significativa pagina di storia per la città, riportando al centro dell’agenda politica e sociale il tema della criminalità organizzata e delle mafie, considerato fondamentale dal fondatore di Libera, Don Luigi Ciotti.

In un territorio complesso come quello di Latina, la presenza di Libera è vitale. La rinascita del presidio è il risultato dell’impegno congiunto di diverse associazioni locali che, pur occupandosi di temi differenti, si uniscono nella lotta per la legalità e la giustizia sociale.

L’atto fondativo del nuovo presidio si terrà giovedì 30 maggio alle ore 18:00 presso lo spazio “Latinadamare”, situato in Viale XVIII Dicembre n. 124. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo evento, che rappresenta un’opportunità per rafforzare la comunità nella lotta contro le mafie e promuovere una cultura della legalità.