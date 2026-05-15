Nasce il “Regina Viarum Festival”: cinque giorni di eventi lungo la Via Appia

Dal 21 al 25 maggio debutta il primo “Regina Viarum Festival”, la rassegna diffusa promossa dalla Regione Lazio dedicata alla valorizzazione della Via Appia Antica dopo il recente riconoscimento UNESCO.

L’iniziativa, voluta dall’assessore regionale al Turismo, Ambiente e Sport Elena Palazzo, attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi del Lazio con concerti, visite guidate, degustazioni, laboratori, spettacoli e cammini lungo l’antica strada romana.

Il festival toccherà Roma, Latina, Fondi, Itri, Formia, Minturno e Terracina, proponendo un viaggio tra archeologia, natura, tradizioni ed esperienze enogastronomiche.

“L’Appia ancora oggi è una strada viva che attraversa e unisce luoghi, storie e identità – ha dichiarato Elena Palazzo –. Con il Regina Viarum Festival vogliamo invitare cittadini e turisti a vivere il Lazio in modo nuovo, camminando e riscoprendo il territorio”.

La manifestazione partirà il 21 maggio da Roma con visite guidate e incontri culturali nel Parco Regionale dell’Appia Antica. Il giorno successivo il festival farà tappa a Latina con eventi all’Ex Garage Ruspi dell’Università La Sapienza e il cammino da Fondi a Itri.

Il 23 maggio spazio al percorso da Formia a Minturnae e al grande evento serale nel Teatro Romano di Minturnae con musica popolare, spettacoli e degustazioni. In programma artisti come Valentina Ferraiuolo, Nando Citarella e i Tamburi del Vesuvio.

Il 24 maggio il festival si sposterà a Terracina con visite guidate nel centro storico e il concerto “Regina Viarum, il suono del viandante” di Federico Paciotti.

Gran finale il 25 maggio tra Fondi e Itri con iniziative dedicate agli studenti, laboratori e il progetto “Un dono che cresce”, con la consegna di piantine simboliche ai ragazzi.