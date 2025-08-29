Nasce “Invictus Giovani”, il nuovo premio letterario sportivo dedicato agli U35

Il Premio Letterario Sportivo Invictus è pronto ad introdurre una nuova novità. Si tratta di Invictus Giovani, un concorso letterario under 35 sul tema dello sport, dedicato a racconti brevi e rivolto a scrittori e scrittrici esordienti tra i 14 e i 35 anni residenti o domiciliati nel Lazio. L’iniziativa, promossa dalla Regione Lazio nell’ambito dell’intervento “Lazio Libri” e attuata da Lazio Innova S.p.A., è organizzata dalla casa editrice Lab DFG con l’obiettivo di offrire opportunità di visibilità e valorizzazione della creatività dei giovani autori e autrici appassionati di storytelling sportivo.

Le opere dovranno essere a tema sportivo e potranno appartenere a uno dei seguenti generi: narrativa per ragazzi, graphic novel, giallo, romance, biografia, fantasy. I lavori dovranno essere inviati all’indirizzo pec labdfg@pec.it , allegando i moduli di partecipazione disponibili sul sito www.premioinvictus.it entro e non oltre le ore 12:00 del 14 ottobre 2025. I finalisti riceveranno la prestigiosa menzione “opera finalista del Concorso letterario Invictus Giovani” e avranno l’opportunità di intraprendere un percorso di pubblicazione e promozione a livello nazionale.

Al primo classificato sarà riservato un contratto di edizione per la pubblicazione e distribuzione dell’opera in tutta Italia, mentre i testi dal secondo al quinto posto saranno raccolti in un unico volume antologico. Entrambe le pubblicazioni prevedono una tiratura garantita di 1.000 copie e saranno promosse nelle principali fiere e manifestazioni letterarie su scala nazionale, tra cui Più libri più liberi, il Salone Internazionale del Libro di Torino e il Premio Nazionale di Letteratura Sportiva Invictus.

Un’opportunità per entrare nel panorama della narrativa sportiva italiana e contribuire a scrivere le prossime pagine di un linguaggio universale che vive di passione, talento e parole.