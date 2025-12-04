Nasce l’Agorà dei giovani: a Latina un nuovo spazio di cittadinanza attiva

Si è ufficialmente insediata questa mattina, nell’aula consiliare del Comune di Latina, l’Agorà delle ragazze e dei ragazzi: un nuovo organismo rappresentativo pensato per favorire la partecipazione attiva degli studenti delle scuole secondarie di primo grado – Alessandro Volta, Prampolini, Emma Castelnuovo e Da Vinci-Rodari – alla vita pubblica e alle istituzioni democratiche locali.

All’incontro hanno preso parte il sindaco Matilde Celentano, l’assessore alle Politiche giovanili Andrea Chiarato e l’assessore alla Pubblica istruzione Francesca Tesone, insieme agli assessori Michele Nasso e ai consiglieri comunali Claudio Di Matteo, Renzo Scalco, Giuseppe Coluzzi, Floriana Coletta, Vincenzo Valletta e Roberto Belvisi. Presenti in aula anche i quaranta ragazzi sorteggiati, accompagnati da docenti e dirigenti scolastici.

“Grazie al lavoro portato avanti dagli assessori Andrea Chiarato e Francesca Tesone – ha dichiarato il sindaco Celentano – anche i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado avranno ora l’opportunità di contribuire a cambiare il volto della nostra città. Mi aspetto grandi cose da questo nuovo organo: che questa esperienza sia l’inizio di un percorso capace di offrire risposte e di costruire una Latina giovane, aperta e inclusiva”.

L’Agorà è composta da 20 ragazze e 20 ragazzi e si affiancherà al Consiglio delle Bambine e dei Bambini e al Forum dei Giovani, creando un canale di comunicazione continuo tra le diverse fasce d’età. Durante la prima seduta sono state illustrate le iniziative immediate che vedranno protagonisti i giovani delegati: la proposta dei nomi per l’intitolazione dello skatepark del parco Santa Rita, la partecipazione agli appuntamenti natalizi dell’8 dicembre e alla cerimonia del passaggio della Fiamma Olimpica del 26 dicembre. L’Agorà sarà inoltre coinvolta nelle attività dedicate alla Giornata della Memoria e al Giorno del Ricordo e farà parte della giuria del premio di letteratura sportiva digitale Digital Invictus. I ragazzi contribuiranno anche alla realizzazione di un libro digitale con 40 storie di sport.

“L’Agorà – ha spiegato l’assessore Chiarato – è uno strumento per aprire un dialogo vero tra l’ente locale e le nuove generazioni, favorendo ascolto, partecipazione e responsabilità”.

A chiudere l’incontro, l’assessore Tesone ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa: “La scuola è il luogo in cui si formano cittadini consapevoli. Vedere questi giovani così motivati è un segnale importantissimo per il futuro della nostra comunità”.