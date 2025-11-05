Nasce l’e-book gratuito “I prodotti tipici della tavola pontina”

Un viaggio nel cuore dei sapori, delle tradizioni e delle contaminazioni culturali dell’Agro Pontino. Si intitola “I prodotti tipici della tavola pontina” (ed. Drawup) l’e-book gratuito sostenuto da Arsial Regione Lazio e realizzato dall’équipe Kartesio, coordinata dallo scrittore e giornalista Gian Luca Campagna. Un volume di 300 pagine che racconta, tra ricerche e interviste, l’anima enogastronomica della provincia di Latina, oggi esportata sulle tavole di mezzo mondo.

Il libro, scaricabile online, è suddiviso per comparti: dagli ortaggi simbolo del territorio, come la batata rossa, il torpedino di Fondi, il sedano bianco di Sperlonga, fino ai nuovi protagonisti globali come pak-choi e daikon, a testimonianza di un territorio capace di accogliere e reinventare.

Ampio spazio anche ai vini autoctoni – Moscato di Terracina, Nero Buono di Cori, Bellone, Cecubo, Abbuoto – e ai prodotti d’acqua: dal cefalo calamita del lago di Fondi alle ostriche del lago di Paola, fino alle aragoste di Ponza, simbolo di una tradizione marinara tramandata nei secoli.

Non mancano i grandi classici: la mozzarella di bufala, il prosciutto di Bassiano, le salsicce di Monte San Biagio, il miele d’eucalipto e l’olio delle Colline Pontine. Un racconto che intreccia storie di coloni veneti, friulani, campani e punjabi, tracciando il profilo di una terra che è da sempre un mosaico di culture e di sapori.

L’e-book è disponibile gratuitamente su Google Play e sulle principali piattaforme online, tra cui Amazon, IBS e la Feltrinelli, per diffondere nel mondo la ricchezza della tavola pontina.