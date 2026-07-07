Nasce Sezze Sky Gin Festival, la due giorni dedicata alla cultura del gin

Sezze si prepara ad accogliere la prima edizione di un evento unico in provincia di Latina dedicato al mondo del gin. Con ingresso libero e oltre 7.500 metri quadrati di verde del Parco La Macchia, il festival nasce dall’idea dell’Associazione Sky Gin di creare un appuntamento capace di coniugare qualità, ricerca, intrattenimento e convivialità, offrendo un’esperienza immersiva dedicata non solo agli appassionati ma a tutti coloro che desiderano scoprire il fascino di uno dei distillati più apprezzati al mondo.

Il Sezze Sky Gin Festival sarà un viaggio tra botaniche, profumi, tradizioni e innovazione, dove ogni gin racconterà una storia e ogni incontro si trasformerà in un’esperienza da ricordare. L’evento aprirà le sue porte sabato 18 luglio dalle ore 18.00 e domenica 19 luglio dalle ore 12.00, trasformando il Parco La Macchia in un grande villaggio dedicato alla cultura del gin e al piacere della condivisione. Cuore dell’evento sarà il percorso degustazione “Gin World Tour”, un’esperienza facoltativa, pensata per accompagnare il pubblico alla scoperta delle diverse anime del gin attraverso un vero e proprio viaggio internazionale.

Il festival offrirà inoltre un ricco programma di masterclass e incontri di approfondimento dedicati a chi desidera conoscere più da vicino il mondo della distillazione. Grande attenzione sarà dedicata anche alla produzione nazionale grazie a un’area espositiva composta da dieci produttori provenienti da tutta Italia. I visitatori avranno l’opportunità di incontrare direttamente gli artigiani del gin, ascoltare le loro storie e degustare gratuitamente i prodotti, approfondendo il legame tra territorio, tradizione e innovazione.

A completare l’esperienza ci sarà il Gin Tonic Bar, vero cuore pulsante della manifestazione, dove bartender professionisti realizzeranno cocktail studiati per valorizzare le caratteristiche di ogni etichetta. Non mancherà l’intrattenimento musicale con spettacoli e musica live. Il Sezze Sky Gin Festival, che gode del patrocinio del Comune di Sezze, si propone come un nuovo appuntamento di riferimento per il territorio, capace di valorizzare la cultura del bere consapevole, promuovere le eccellenze produttive e offrire un’occasione di incontro e socialità all’interno di uno dei luoghi più suggestivi della città.