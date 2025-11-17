Nasce un nuovo asse cestistico, accordo tra Virtus GVM Roma e Fabiani–Jumbo Formia

La storica Via Appia diventa simbolicamente il filo che unisce due realtà del basket laziale. Virtus GVM Roma 1960 e Fabiani–Jumbo Basket Formia infatti hanno ufficializzato un nuovo accordo di collaborazione.

L’intesa prevede un lavoro congiunto sul piano tecnico e informativo, con l’obiettivo di far crescere i settori giovanili, condividere competenze e valorizzare i talenti presenti sul territorio. Un progetto che punta a costruire una rete sportiva più solida e strutturata, capace di dare nuovo impulso alla pallacanestro nella regione.

La Virtus GVM Roma 1960 è un progetto ambizioso nato per riportare nella Capitale un punto di riferimento stabile nel panorama cestistico. La Pallacanestro Fabiani Formia, fondata nel 1952, rappresenta invece una storica realtà fatta di tradizione e radicamento nella comunità. A completare il gruppo c’è la Jumbo Basket Formia, attiva nel campionato di Divisione Regionale 1.

L’accordo, spiegano le società, non è solo una semplice collaborazione sportiva ma un investimento sul futuro del basket laziale. Un ponte tra storia e innovazione che punta a creare nuove opportunità per i giovani e a rafforzare la presenza sul territorio.