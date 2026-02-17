Nascondeva una revolver e delle munizioni in casa: arrestato

Operazione della Polizia di Stato a Latina nell’ambito dei controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di armi. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura pontina hanno arrestato un uomo con l’accusa di detenzione abusiva di armi e munizioni.

L’intervento è scattato nella mattinata di oggi, quando gli investigatori hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti del sospettato, ritenuto potenzialmente pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica. All’interno dell’abitazione gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un ingente quantitativo di materiale: armi, parti meccaniche, munizionamento di vario calibro – comprese cartucce classificate come da guerra – oltre a strumenti e componenti compatibili con attività di modifica e riparazione.

Tra gli oggetti recuperati figurano un mini revolver calibro 22 privo di matricola e segni identificativi e una rivoltella d’epoca anch’essa sprovvista di punzonature, elementi che, secondo i primi accertamenti, farebbero rientrare alcune delle armi tra quelle clandestine. Sequestrate anche numerose cartucce di diverso calibro e ulteriori parti di armi ritenute di interesse investigativo.

Le operazioni sono state estese ad altri locali nella disponibilità dell’uomo e a un’autovettura, dove è stato trovato ulteriore materiale, tra cui un coltello multiuso. Tutto quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro e affidato alla Squadra Mobile per gli approfondimenti tecnici e balistici disposti dall’autorità giudiziaria.

Considerata la gravità del quadro emerso, l’uomo è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del pubblico ministero di turno, trasferito presso la casa circondariale competente, in attesa dell’udienza di convalida.