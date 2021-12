Natale 2021 in live, le celebrazioni in diretta sui media diocesani

Da domani 19 dicembre e fino al 9 gennaio, l’ufficio per le comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi di Gaeta curerà la trasmissione audio video delle celebrazioni festive del Natale 2021 in diretta sui media diocesani, in particolare su Facebook e su Radio Civita InBlu.

Si comincia il 19 dicembre alle 11 dalla chiesa di Santa Maria Maggiore a Itri. Il 25 dicembre la Messa del giorno di Natale sarà alle 11 dalla Basilica Cattedrale di Gaeta, presieduta dall’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari. Domenica 26 dicembre alle 11 diretta nuovamente dalla chiesa di Santa Maria Maggiore a Itri.

Il 1° gennaio, solennità di Maria SS.ma Madre di Dio, la Messa delle 11 sarà in diretta dalla Basilica Cattedrale di Gaeta, presieduta dall’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari. Domenica 2 gennaio alle 11.30 la Messa sarà in diretta dalla chiesa di San Giovanni Battista in Spigno Saturnia.

Il 6 gennaio, solennità dell’Epifania del Signore, la Messa sarà alle 11 dalla chiesa della Madonna del Carmine di Formia, presieduta dall’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari. Infine, domenica 9 gennaio, festa del Battesimo del Signore, la Messa delle 11 sarà in diretta dalla chiesa di Santa Maria Maggiore a Itri.

Gli appuntamenti saranno trasmessi sulle pagine Facebook Arcidiocesi di Gaeta, Radio Civita InBlu e delle parrocchie ospitanti. Inoltre, le Messe saranno in diretta anche su Radio Civita InBlu in DAB+ a Roma e provincia, FM 90.7 golfo di Gaeta, FM 101.0 Fondi e dintorni, FM 95.0 e 103.8 a Itri e Terracina, FM 91.9 alta Campania. Sugli store Apple e Android è disponibile l’app ufficiale di Radio Civita. Da ascoltare anche su smart speaker.