Natale a Latina, come cambia la viabilità nel centro città

Con l’accensione delle luminarie e l’apertura del villaggio di Natale, il Comune di Latina ha messo in campo un nuovo piano di viabilità valido dal 1° dicembre al 6 gennaio. L’obiettivo, spiegato dalla sindaca Matilde Celentano e dagli assessori competenti, è garantire sicurezza e scorrevolezza del traffico nelle aree centrali che ospiteranno mercatini, pista di pattinaggio, luna park e spettacoli.
Chiusure al traffico nel cuore della città
Per consentire l’allestimento delle strutture e gestire l’afflusso dei visitatori saranno interdette alla circolazione:
• Piazza del Popolo, nel tratto davanti all’Intendenza di Finanza;
• via Diaz, completamente chiusa;
• Corso della Repubblica, tra piazza San Marco e via Costa;
• via Costa, tra corso della Repubblica e viale Umberto I.
Si tratta dell’area dove sorgeranno il villaggio natalizio, le giostre e il palco degli spettacoli.
Modifiche alla viabilità
Per migliorare i percorsi alternativi, viale Umberto I cambia senso di marcia e diventa percorribile da viale Gramsci verso viale Rossini.
Pista di pattinaggio e limitazioni in piazza San Marco
La pista del ghiaccio davanti al Museo Cambellotti comporta:
• divieto di sosta su entrambi i lati del tratto interessato, con eliminazione dei parcheggi;
• transito consentito solo nei giorni di scuola;
• chiusura totale durante le vacanze di Natale, sia su via Giuliani sia nel tratto di piazza San Marco adiacente alla pista.
Parcheggi e servizi
Per favorire il commercio e l’accessibilità al centro:
• parcheggio gratuito nell’area delle ex autolinee di via Pio VI per tutto il periodo festivo;
• postazione taxi spostata da piazza del Popolo a piazza San Marco, nel tratto di corso della Repubblica vicino ai giardini.