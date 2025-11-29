Natale a Latina, come cambia la viabilità nel centro città

Con l’accensione delle luminarie e l’apertura del villaggio di Natale, il Comune di Latina ha messo in campo un nuovo piano di viabilità valido dal 1° dicembre al 6 gennaio. L’obiettivo, spiegato dalla sindaca Matilde Celentano e dagli assessori competenti, è garantire sicurezza e scorrevolezza del traffico nelle aree centrali che ospiteranno mercatini, pista di pattinaggio, luna park e spettacoli.

Chiusure al traffico nel cuore della città

Per consentire l’allestimento delle strutture e gestire l’afflusso dei visitatori saranno interdette alla circolazione:

• Piazza del Popolo, nel tratto davanti all’Intendenza di Finanza;

• via Diaz, completamente chiusa;

• Corso della Repubblica, tra piazza San Marco e via Costa;

• via Costa, tra corso della Repubblica e viale Umberto I.

Si tratta dell’area dove sorgeranno il villaggio natalizio, le giostre e il palco degli spettacoli.

Modifiche alla viabilità

Per migliorare i percorsi alternativi, viale Umberto I cambia senso di marcia e diventa percorribile da viale Gramsci verso viale Rossini.

Pista di pattinaggio e limitazioni in piazza San Marco

La pista del ghiaccio davanti al Museo Cambellotti comporta:

• divieto di sosta su entrambi i lati del tratto interessato, con eliminazione dei parcheggi;

• transito consentito solo nei giorni di scuola;

• chiusura totale durante le vacanze di Natale, sia su via Giuliani sia nel tratto di piazza San Marco adiacente alla pista.

Parcheggi e servizi

Per favorire il commercio e l’accessibilità al centro:

• parcheggio gratuito nell’area delle ex autolinee di via Pio VI per tutto il periodo festivo;

• postazione taxi spostata da piazza del Popolo a piazza San Marco, nel tratto di corso della Repubblica vicino ai giardini.