Natale a Pontinia, tra eventi e un progetto dedicato agli anziani

Pontinia si prepara a un Natale all’insegna della partecipazione e della tradizione grazie al ricco programma messo in campo dalla P.cap, l’associazione che riunisce i commercianti della città. Per l’edizione 2025 sono stati organizzati due appuntamenti centrali: il 7 dicembre il centro sarà animato da un trenino natalizio che accompagnerà famiglie e visitatori tra le attività cittadine per l’intera giornata, mentre l’8 dicembre sarà protagonista la scenografica sfilata dei trattori addobbati, con i “babbo trattoristi” pronti a distribuire doni ai più piccoli.

Oltre agli eventi, l’associazione invita i cittadini a sostenere i 91 negozi del territorio scegliendo il commercio locale per i regali delle feste. Anche quest’anno i clienti riceveranno i “Gratta e Vinci sempre vincenti”, iniziativa pensata per premiare chi acquista in paese.

Un ruolo speciale è stato dedicato al valore umano del Natale: la P.cap ha avviato una collaborazione con la casa anziani “Villa Elena”, dove gli ospiti hanno realizzato ghirlande esposte in tutte le attività aderenti. La presidente Daniela Lombardi, dopo aver incontrato i nonni insieme alla vicepresidente Alessandra Stefanelli e alla socia Maddalena Giorgi, ha sottolineato l’emozione di un progetto che restituisce attenzione, affetto e centralità agli anziani.

Tra eventi, premi e gesti di solidarietà, Pontinia si prepara così a vivere un Natale che unisce tradizione e comunità.