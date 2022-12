“Natale a Ponza”, nuovi eventi per valorizzare l’isola

Il Comune di Ponza, in collaborazione con la Pro Loco, organizzeranno un cartellone di eventi natalizi che allieterà le giornate festive. Dall’ 8 dicembre al 6 gennaio, saranno previsti concerti, eventi in piazza, mercatini e spettacoli per adulti e bambini.

Il Programma “Natale a Ponza”, è stato inaugurato lo scorso 8 dicembre con una cerimonia di accensione delle luminarie nella Piazza Centrale dell’Isola, all’evento a cui hanno partecipato le Forze dell’Ordine e parte dell’Amministrazione Comunale, è iniziato con l’accensione dell’albero di cinque metri da parte del Sindaco Ambrosino. La manifestazione è poi proseguita con distribuzione di zeppole ai partecipanti e canti e balli di gruppo. A seguire ci saranno per bambini una serie di eventi come l’arrivo di Babbo Natale il 25 dicembre, e successivamente l’arrivo della Befana e dei Re Magi il 6 gennaio. Le proposte natalizie per questo primo anno, hanno come obiettivo principale quello di promuovere l’immagine di Ponza, non solo come meta estiva, puntando ad un’ottica provinciale e regionale con iniziative di marketing territoriale.

Il 26 dicembre aprirà il Presepe Vivente a cura dell’Associazzione Culturale A’ Priezza.

Il 29 dicembre, la Banda Musicale dell’isola di Ponza, omaggerà la popolazione con il concerto di Natale e infine, l’anno si concluderà con il Capodanno in Piazza, in compagnia del gruppo musicale “Ciao Rino”.

Afferma il Sindaco Ambrosino – “Siamo riusciti ad organizzare, in collaborazione con le Associazioni locali, un ricco cartellone di eventi, che potrebbe essere ulteriormente arricchito, con il Progetto denominato “Incanto…da Natale a Carnevale”, che è tuttavia, ancora in attesa di finanziamento da parte di LAZIOcrea”

E conclude – “Siamo riusciti finalmente a valorizzare Ponza anche nella sua veste invernale, con un mese di eventi e concerti, dando all’isola la migliore offerta possibile per tutto il periodo di Natale e favorendo l’integrazione e la convivialità in un periodo dell’anno in cui l’isola soffre di un consistente spopolamento”.