“Natale a Sermoneta”, gli appuntamenti per il weekend

Proseguono in questo fine settimana le iniziative del “Natale a Sermoneta” con una serie di imperdibili appuntamenti su tutto il territorio, pensato per coinvolgere le famiglie, grandi e piccoli che potranno condividere esperienze alla scoperta delle tradizioni del Natale, tra visite guidate animate da personaggi magici, percorsi nella natura e una caccia ai regali.

«Un programma inclusivo, per tutti i gusti e farà vivere lo spirito del Natale grazie anche alle luminarie e ai presepi nel borgo», spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli, invitando tutti a partecipare agli eventi.

Oggi 17 dicembre alle ore 10.30 e ore 15.00 c’è “Aspettando Babbo Natale”: percorrendo un breve tratto della via Francigena, si arriverà in un vero e proprio luogo incantato, nel bosco di Sermoneta: la casa di Babbo Natale. Durante il percorso tra natura e paesaggi meravigliosi, gli assistenti di Babbo Natale accompagneranno i piccoli visitatori in un viaggio tra sogni e realtà (prenotazione obbligatoria: 3248821981). Alla chiesa di San Michele ore 18.30 Concerto de “I fiati dell’Officina dell’Arte e dei Mestieri di Sermoneta”; in via Cona ore 18.30 Concerto Gospel a cura della Fondazione Apostolica; infine al teatro parrocchiale di Doganella ore 19 Concerto di Natale de “Le sei dolci note… +1”.

Domenica 18 Dicembre esposizioni artigianali artistiche presso la Loggia dei Mercanti, a cura delle artigiane di Sermoneta; il mercato settimanale di Monticchio resterà aperto fino alle 16 e ne pomeriggio dalle ore 14.30 ospiterà “Aspettando Babbo Natale”, con l’animazione per bambini, e l’esibizione degli Sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta.

Al centro storico ore 11.00 e ore 15.00 “Walking Tour – Visita guidata nei rioni”: una guida turistica ufficiale condurrà i partecipanti alla scoperta della storia e delle meraviglie dei rioni antichi del borgo nella suggestiva atmosfera medievale e natalizia (prenotazione obbligatoria: 3248821981 / 3332742716). In piazza del Popolo dalle ore 17.00 Concerto Gospel dei Big Soul Mama; al Teatro parrocchiale di Doganella ore 18.30 Concerto di Natale a cura della Banda musicale Fabrizio Caroso di Sermoneta.

Da non perdere le mostre: L’artigianato presepiale a Sermoneta a palazzo Caetani, a cura del maestro Alessandro De Santis; “Senso sacro” a cura del Centro d’Arte e cultura alla chiesa di San Michele, gli artisti locali all’università agraria, la mostra Abluzione a cura dell’associazione Minima e la mostra “Segni d’arte sacra” all’Abbazia di Valvisciolo.