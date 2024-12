Natale al Circeo: un mese di magia e tradizione

San Felice Circeo si prepara a celebrare il Natale al Circeo, un programma ricco di eventi che durante le feste natalizie fino al 5 Gennaio animerà il paese con musica, teatro, mercatini e tradizioni.

Uno degli eventi centrali del programma sarà il Villaggio di Babbo Natale, che si terrà dal 20 al 22 Dicembre in Piazzale Kennedy. Un luogo incantato dove i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale, scrivere la propria letterina e scattare una foto indimenticabile sulla slitta insieme alle renne. Saranno organizzate attività creative nella Fabbrica dei Giocattoli, dove i bambini diventeranno piccoli artigiani per un giorno. Il Villaggio offrirà anche musica dal vivo con un programma coinvolgente: il 20 dicembre alle ore 16:00 si esibirà la band True Funk Smell, mentre il giorno successivo, sabato 21, sarà la volta di Gianluca Grandi DJ che accompagnerà il pubblico con la sua musica. La giornata conclusiva di domenica 22 dicembre inizierà alle 11:00 con la Babbo Run, una divertente corsa dedicata a tutta la famiglia, e proseguirà nel pomeriggio con il concerto Accessibile Naturalmente e il Keep Live DJ Set.

Durante le feste natalizie è visitabile fino al 7 gennaio, il Presepe in Stalla, nei Giardini di Vigna La Corte. Ieri, la Chiesa di San Felice Martire ha ospitato il concerto gospel di N.H. Brown. Martedì 17, il Cinema Anna Magnani sarà la cornice dello spettacolo teatrale “La Distanza della Luna”.

A fine mese, il 27 Dicembre ci sarà il concerto jazz del Trio Il Dialogo Gio&Company e una degustazione di vin brulé. Il 30 Dicembre, la magia del teatro torna con lo spettacolo “Canto di Natale” di Charles Dickens.

Il nuovo anno si aprirà con la Festa della Befana il 3 Gennaio e culminerà con il tradizionale Falò della Befana il 5 Gennaio a Borgo Montenero.

San Felice Circeo offre un Natale ricco di emozioni e tradizioni per grandi e piccini. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.