Natale Aprilia, i commercianti si dissociano dagli eventi del Comune

L’associazione Aprilia Commercio si dissocia dagli eventi per il Natale organizzati dall’Amministrazione comunale di Aprilia, in quanto i commercianti quest’anno, non hanno aderito a nessuna iniziativa organizzata dal Comune.

Savina Tatti, presidente dell’associazione Aprilia Commercio dichiara:

“Le esigenze sottoposte durante gli incontri intercorsi con l’Assessore alle attività produttive e il direttivo della nostra associazione sono state totalmente disattese e ignorate”.

Il punto di spaccatura tra Comune e Associazione Commercianti è la pista di ghiaccio installata in piazza Roma. Sia ben chiaro che come Associazione non siamo contrari all’installazione di una pista di pattinaggio come intrattenimento per la cittadinanza, ma alla sua collocazione. L’installazione della pista in piazza Roma già l’anno scorso aveva fortemente danneggiato le attività del centro, privando la città di molti parcheggi, congestionando oltremodo la viabilità del centro della città, complicando per l’intero mese di dicembre e l’inizio del mese di gennaio lo svolgimento delle normali attività lavorative.

“Per questo abbiamo gentilmente chiesto e proposto di installare la pista di ghiaccio presso il Parco Falcone e Borsellino in via dei Mille oppure di installarla sì in centro, ma senza danneggiare viabilità e posti macchina. Si era inoltre richiesto di spostare gli stand del mercatino per non togliere ulteriori parcheggi del centro e ciò non è accaduto”, continuano i commercianti. “Ci aspettavamo di poter creare delle sinergie tra commercianti e amministrazione per questo Natale 2022, pur lavorando su iniziative natalizie autonome. Invece ci siamo trovati di fronte a decisioni già prese e ne siamo rammaricati”.

Così i commercianti hanno deciso di organizzare in maniera del tutto autonoma le manifestazioni per le festività natalizie. Per quanto le condizioni economiche attuali, con rincari e aumenti dei costi, non consentano di pensare in grande, i commercianti hanno deciso di unire le forze per dare al settore commerciale di Aprilia il giusto slancio durante le feste, organizzando iniziative culturali e di intrattenimento fuori e dentro i loro negozi.

Anche quest’anno i commercianti hanno allestito a tema natalizio le loro vetrine. È stato inoltre riproposto il concorso “La vetrina più bella”: c’è tempo fino a oggi, sabato 10 dicembre, per inviare le foto delle vetrine decorate a festa alla mail videowebpoint@gmail.com, all’attenzione di Corrado Lucherini. Il concorso si terrà sui social e il vincitore verrà premiato con una Travel Card da ritirare presso Viaggi Kusafiri. Altra apprezzata iniziativa è la riffa di Natale, che ormai si svolge da tre anni.

Domenica 18 dicembre si svolgerà l’iniziativa “Ballo in piazza”, in piazza Roma, con la partecipazione di diverse scuole di danza apriliane, che si esibiranno dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Tutte le iniziative organizzate dall’associazione Aprilia Commercio saranno completamente gratuite.