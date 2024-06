Nazionale, gli “Azzurrini” a Latina il 5 settembre contro San Marino

La Nazionale Under 21 italiana, attualmente leader nel Gruppo A delle qualificazioni al Campionato Europeo, si prepara per un ritorno emozionante sul campo comunale di Latina dopo più di 20 anni d’assenza.

Con due punti di vantaggio sulla Repubblica d’Irlanda e tre sulla Norvegia, gli Azzurrini affronteranno una serie cruciale di partite nelle prossime settimane, con un’importante tappa in programma a Latina.

Il 5 settembre, presso lo Stadio “Domenico Francioni” di Latina, l’Italia Under 21 scenderà in campo contro i pari età di San Marino.

Questa sarà una sfida determinante per consolidare la posizione di vertice nel girone.

Successivamente, martedì 10 settembre, gli Azzurrini saranno in trasferta in Norvegia, mentre l’ultima gara del girone si terrà il 15 ottobre allo Stadio ‘Nereo Rocco’ di Trieste, dove affronteranno la Repubblica d’Irlanda.

Latina ha un legame storico con la Nazionale Under 21: il precedente risale al 20 gennaio 1993, quando un gol di Christian Panucci allo scadere garantì all’Italia di Cesare Maldini la vittoria per 1-0 in un’amichevole contro la Romania.

L’organizzazione delle partite casalinghe a Latina fa parte di un accordo tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Regione Lazio e la Regione Friuli-Venezia Giulia. Questo impegno sottolinea l’importanza di portare il calcio di alto livello in diverse regioni italiane, offrendo ai tifosi la possibilità di vivere da vicino l’emozione delle competizioni internazionali.