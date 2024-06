Nazionale U21 al Francioni, Chiarato: “Dare visibilità sportiva a Latina”

Come già trattato da LatinaCorriere.it nella giornata di ieri, la città di Latina si prepara ad accogliere un evento sportivo di grande rilievo: nel prossimo autunno, lo stadio Francioni sarà il teatro di una partita della Nazionale Under 21 di calcio maschile. Un’occasione che porterà migliaia di tifosi nella città e che rappresenta un’importante opportunità di promozione per il territorio.

Sono arrivate le parole di soddisfazione dell’amministrazione pontina. Il sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha espresso gratitudine nei confronti del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, per aver avuto la lungimiranza di legare le competizioni sportive alla valorizzazione del territorio. “Come Comune di Latina – ha dichiarato il sindaco Celentano – siamo lieti di ospitare allo stadio Francioni, nel prossimo autunno, l’Under 21 di calcio maschile. Un evento che porterà in città migliaia di tifosi”.

L’entusiasmo per l’iniziativa è condiviso anche dall’assessore allo sport del Comune di Latina, Andrea Chiarato, che ha ringraziato l’assessore regionale allo Sport, Elena Palazzo, per il lavoro svolto in collaborazione con il suo assessorato per portare la Nazionale Italiana a Latina. “Un evento che non si vedeva da più di un decennio nella nostra città e che dimostra l’impegno nei confronti del territorio della provincia. È un’occasione importante per restituire a Latina la visibilità che merita in ambito sportivo”, ha commentato Chiarato.

L’amministrazione comunale è già al lavoro, insieme alla Regione, per pianificare i prossimi passi da compiere ai fini organizzativi dell’evento al Francioni. Questo impegno congiunto mira a garantire che l’evento sia un successo e che Latina possa trarne il massimo beneficio in termini di visibilità e sviluppo del territorio.