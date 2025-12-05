Nel centro storico di Fondi torna il Grande Presepe Vivente

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna a gran richiesta nel centro storico di Fondi il grande “Presepe Vivente”. Oltre 50 personaggi, 15 postazioni, esibizioni corali e decine di soldati romani che preannunceranno l’arrivo dei figuranti. C’è grande attesa per l’evento simbolo della tradizione che prenderà forma sabato 20 e domenica 21 dicembre 2025.

Appuntamento alle 18:00 nel cuore della città. Ad impreziosire la due giorni, un coro natalizio composto da piccoli grandi cantanti che intonerà i classici della tradizione a partire dalle 20:00. Le esibizioni corali tra la scalinata della Chiesa di Santa Maria e il Corso Appio Claudio, contribuiranno a creare un’atmosfera sospesa tra tradizione e cristianità, in attesa della nascita del Signore. L’evento è promosso dal Comune di Fondi nell’ambito del cartellone ufficiale “Bianco Natale”, in collaborazione con le associazioni “Centro Storico” e Giulio Cesare, e il contributo di Regione Lazio e Lazio DiSCo.