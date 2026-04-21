Nel Lazio sbloccate le assunzioni per circa mille infermieri. Lo annuncia la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Emanuela Zappone, sottolineando l’impegno dell’amministrazione guidata dal presidente Francesco Rocca.

Secondo quanto dichiarato, le Asl stanno contattando i professionisti inseriti nelle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato, con l’obiettivo di rispondere rapidamente alla carenza di personale sanitario.

“Si tratta di un risultato importante e immediato – spiega Zappone – che consente di ridurre i tempi di inserimento e rafforzare il sistema sanitario regionale”.

La consigliera evidenzia inoltre il piano assunzionale avviato negli ultimi anni, che – secondo i dati forniti – ha portato a oltre 14mila nuove unità tra medici e infermieri, con investimenti sia sulle strutture che sul personale.

“Un percorso – conclude – che sta cambiando il volto della sanità nel Lazio”.