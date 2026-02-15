Nel vivo del Carnevale, gli appuntamenti della settimana a Latina e provincia

Ci siamo, anche quest’anno il tanto atteso Carnevale è finalmente in arrivo e la provincia si prepara a festeggiarlo al meglio, anche grazie all’avvento dei carri carnevaleschi, pronti a riempire le strade di Latina e provincia di coriandoli e festa.

Gli eventi del Carnevale

Se nel capoluogo i carri arriveranno solo domenica 22, al termine della settimana “grassa”, gli appuntamenti in provincia pronosticano, già da oggi, giornate all’insegna del divertimento e della burla: a Latina si festeggia con due feste di piazza (oggi dalle 15 e martedì dalle 14.30) in attesa della sfilata di domenica prossima, con balli, dj set e giostre; a Cisterna, a partire dalle ore 15 di oggi, in piazza XIX Marzo e in Corso della Repubblica vi saranno spettacoli di animazione, intrattenimento e giocoleria oltre alla parata di artisti e della Banda musicale “Città di Cisterna”. Dalle ore 17.30 alle ore 20 per i più piccoli ci saranno a disposizione le giostre gratuite; a Scauri non può mancare la 33esima edizione del Carnevale, tradizionale ricorrenza che colora le strade cittadine dal 1993; anche a Sabaudia sono in arrivo i carri, mentre Fondi si veste a festa per le vie del centro, regalando spettacoli e divertimento ai tanti bambini che accorreranno; Terracina festeggia in due giornate – 15 e 17 febbraio – l’arrivo del martedì grasso, Sezze si dà alla tradizionale sfilata di Peppalacchio e Peppa; anche il Carnevale itrano si svolgerà in due giornate, tra oggi e martedì; a Sermoneta palinsesto da rivedere, con i festeggiamenti rinviati per maltempo a settimana prossima.

Tanti gli spettacoli dal vivo che intratterranno la folla nelle varie cittadine, cercando di regalare momenti di gioia e serenità a grandi e piccini.