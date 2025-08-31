Nello smartphone le possibili verità sulla morte di Alexandra

Diciassette anni ancora da compiere e la delusione per la seconda bocciatura agli esami di riparazione, tanto grande da spingerla con ogni probabilità al suicidio. La città di Latina è ancora scossa a seguito della morte di Alexandra, la giovane studentessa del Liceo Majorana precipitata dal quinto piano della sua casa in via Don Luigi Sturzo, non proprio lontana dall’istituto scolastico.

In questi giorni vanno avanti senza sosta le indagini degli uomini della Squadra Mobile, che vogliono far luce su quanto accaduto. Una serie di testimoni sono stati già ascoltati, a partire dai familiari, mentre è stato sequestrato il cellulare della giovane. Proprio sullo smartphone potrebbero esserci, secondo gli inquirenti, contenuti che possano dare qualche informazione utile a stabilire l’esatta dinamica. Un messaggio, una chiamata o qualsiasi altra cosa che possa aver condizionato la studentessa al gesto estremo. E’ per questo infatti che è stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Nel frattempo nei prossimi giorni, sul corpo della ragazza verrà eseguito l’autopsia.